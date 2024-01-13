Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям мопедов в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили # в управлении, наблюдаемая в стране дождливая, ветреная погода вызывает серьезные трудности при управлении двухколесными транспортными средствами, в том числе мопедами, мотоциклами, электроскутерами и велосипедами.

В ГУГДП отметили, что потеря равновесия из-за сильного ветра и мокрое дорожное покрытие многократно увеличивают вероятность аварий, что представляет реальную опасность для водителя и других участников дорожного движения.

«Призываем как можно меньше использовать данный вид транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях и строго соблюдать правила безопасности», — говорится в обращении.