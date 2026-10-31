Еврокомиссия (ЕК) пока не дает оценок острому политическому кризису в Польше, ссылаясь на практику «не комментировать внутриполитические события в странах ЕС». Об этом заявили в пресс-службе ЕК.

«Еврокомиссия придерживается практики не комментировать внутриполитические события в странах ЕС», — ответили в пресс-службе ЕК на запросы европейских журналистов прокомментировать ситуацию в Польше.

Ранее в этой стране, входящей в ЕС, резко обострилось противостояние между либеральным премьер-министром Дональдом Туском и правым консерватором президентом Каролем Навроцким в борьбе за контроль над Конституционным судом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится на саммите ЕС — Канада в Монреале, где несколько часов назад объявила о создании «Альянса для будущего», который, в частности, якобы займется «защитой демократии».