Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры становятся жертвами наземных операций и воздушных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку.

«Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности», — сказал он.

По его словам, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества». «Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — сказал он.

«Усиливающийся конфликт потрясает мир и регион и, что трагичнее всего, разрушает так много жизней невинных людей», — добавил он.