Обострение конфликта в секторе Газа унесло жизни 152 сотрудников ООН.

Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем. С 7 октября 152 сотрудника ООН были убиты в Газе — больше всего в истории нашей организации», — сказал он.

Гутерриш добавил, что сотрудники гуманитарных организаций, несмотря на огромное давление, делают все возможное для доставки помощи в Газу.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции «Железные мечи», которая продолжается по сей день.