Министерство иностранных дел Азербайджана не располагает точной информацией о наличии в секторе Газа азербайджанских граждан.

Об этом в ответ на запрос Report сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде напомнил, что с 7 октября, после начала войны между ХАМАС и Израилем, в зоне конфликта погибли 8 граждан Азербайджана.

«Посольство Азербайджана в Израиле продолжает активную деятельность. Каких-либо серьезных ограничений для работы посольства нет. В то же время мы не располагаем точной информацией о том, находятся ли граждане Азербайджана в секторе Газа», — сказал Гаджизаде.