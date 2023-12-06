Общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет в свете постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в анклав достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совета Безопасности.

«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок [в Газе] вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — указывается в документе, распространенном офисом главы всемирной организации.

Гутерриш заявил об опасности перерастания ситуации в секторе Газа в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе. «Мы сталкиваемся с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Такого исхода следует избегать любой ценой», — говорится в письме Гутерриша.

«Международное сообщество ответственно за то, чтобы использовать свое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации и завершения конфликта. Я призываю членов Совета Безопасности оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу», — добавил он.