Власти Египта проинформировали Израиль, что палестинское радикальное движение ХАМАС в ближайшие дни освободит несколько заложников, захваченных при нападении на еврейское государство 7 октября. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, израильская сторона отказалась от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока ХАМАС не освободит первую группу заложников. Другие подробности не приводятся.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере сектора Газа.