Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с радикальным движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.

Как передает #, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В списке палестинских заключенных значатся исключительно женщины и подростки до 18 лет. Все палестинцы из этого списка могут быть освобождены в случае продления сделки за пределы первых четырех дней прекращения огня, в рамках которых должны быть освобождены 50 израильских заложников.