Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в ближайшие несколько дней удастся освободить всех удерживаемых группировкой ХАМАС заложников. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я надеюсь, что мы увидим возвращение всех заложников в ближайшие несколько дней, даже во время праздника Суккот (еврейский праздник, в 2025 году отмечается с 6 по 13 октября — Ред.)», — сказал он в видеообращении.

Освобождение заложников будет достигнуто либо в соответствии с планом президента США, либо военным путем силами израильских военных, отметил Нетаньяху.