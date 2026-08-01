По данным Tranio, в 2025 году недвижимостью в Черногории владели около 4,5 тыс. граждан России — это вторая по численности группа иностранных собственников после сербов. Мошева отмечает, что россияне нередко покупают жильё в стране для получения вида на жительство, который предоставляется при приобретении недвижимости стоимостью от €150 тыс. и требует ежегодного продления. В Tranio считают, что после введения виз пользоваться приобретённой недвижимостью россиянам станет сложнее.

Томсон связывает рост продаж не только с визовыми ограничениями. По её мнению, часть собственников могла решить зафиксировать прибыль после бума на рынке зарубежной недвижимости в 2022–2023 годах, когда некоторые инвесторы покупали по два-три объекта. На решения владельцев также влияют перспективы продления ВНЖ, сложности с международными расчётами и увеличение расходов на содержание недвижимости, говорит она.

При этом быстро найти российских покупателей на выставленные объекты будет непросто. По данным Tranio, интерес россиян к Черногории в январе–июле снизился на 16% по сравнению с прошлым годом и на 77% — относительно 2022 года. Аналитики допускают, что отдельные собственники будут готовы продавать жильё со скидкой, однако массового снижения цен не ожидают. В Kalinka отмечают, что массовый выход из проблемных активов обычно характерен для рынков с высокой долей ипотечных сделок, тогда как в Черногории большинство объектов приобреталось за собственные средства. Поэтому, по оценке аналитиков, дисконты, вероятно, не превысят 10–12%.