Бывший офицер и ведущий аналитик ЦРУ Джон Никсон, выслеживавший и допрашивавший Саддама Хусейна после его поимки в 2003 году, выступил с серией резонансных признаний. В интервью программе «Без купюр» на телеканале «Аль-Арабия» экс-разведчик подробно рассказал о допросах иракского диктатора, разрушив главные мифы США — от наличия у Багдада оружия массового уничтожения до историй о многочисленных двойниках и психологическом портрете Саддама.

Джон Никсон выступал главным консультантом американской разведки в операции по поиску экс-президента Ирака. Именно его команда собрала ключевые сведения, позволившие спецназу США установить место укрытия Хусейна в подземелье под Тикритом и провести его задержание.

После ареста Никсон провел около месяца один на один с иракским лидером в допросной комнате следственного изолятора «Кроппер» вблизи международного аэропорта Багдада. Выводы, к которым аналитик пришел по итогам этих сессий, стали полной неожиданностью как для военного, так и для политического руководства Соединенных Штатов.

В Вашингтоне годами были убеждены, что Саддам Хусейн активно использует двойников для защиты. Однако Никсон развеял этот миф: аналитики ЦРУ изначально знали, что подобные слухи не соответствуют действительности.

При первой встрече эксперт использовал заранее подготовленный чек-лист физических примет: Никсон искал традиционные племенные татуировки на правой кисти и запястье Хусейна, а также шрам от пулевого ранения на ноге, полученного при неудачном покушении 1959 года. Аналитик ЦРУ задал около 40 биографических вопросов, ответы на которые мог знать только настоящий экс-президент Ирака.

Сам Хусейн отнесся к слухам о двойниках с едким сарказмом. На вопросы об их существовании и о скрытом оружии массового уничтожения (ОМУ) он ответил с иронией: «Вы нашли предателя, который привел вас к Саддаму. Неужели нет ни одного предателя, который покажет вам, где оружие массового уничтожения?»

Главное откровение Никсона касается причин начала военной кампании 2003 года: Саддам Хусейн не обладал оружием массового уничтожения на момент американского вторжения. Решение о войне диктовалось политическим стремлением свергнуть режим, а не подтвержденными фактами.

Администрация президента Джорджа Буша-младшего опиралась на недостоверные данные как об ОМУ, так и о якобы имевших место связях Багдада с «Аль-Каидой». Белый дом действовал выборочно: принимались во внимание лишь те сведения, которые подкрепляли официальную риторику в пользу войны, а альтернативные оценки разведки просто игнорировались.

По словам Никсона, в 2007 году на личном докладе в Белом доме Джордж Буш-младший на прощание пошутил: «А ты уверен, что Саддам не проговорился, куда спрятал ампулы с сибирской язвой?». В кабинете все засмеялись, но аналитик назвал эту шутку бестактной и неуместной на фоне гибели тысяч американских солдат.

Вопреки ожиданиям увидеть раздавленного пленника, Никсон вспоминает, что Хусейн держался так, будто он оставался хозяином положения, а американцы были всего лишь его гостями. Саддам активно шел на диалог не только от скуки, но и чтобы понять, насколько информированы американцы. Больше всего его раздражало отсутствие письменных принадлежностей — в последние годы перед свержением он был увлечен написанием романа и требовал дать ему бумагу и ручку.

Годами аналитики ЦРУ считали, что жестокость Хусейна была следствием детских травм и избиений со стороны отчима. На допросе Саддам полностью опроверг эту концепцию, назвав отчима «самым добрым и великодушным человеком, которого он знал». Единственный случай, когда Хусейн потерял самообладание, произошел при вопросе о применении химического оружия против курдов в городе Халабджа. Он впал в ярость и заявил, что не отдавал такого приказа лично, а узнал о произошедшем из новостей, разгневанный тем, что этот инцидент дал пропагандистский козырь Ирану.

Хусейн прямо предсказал американцам неизбежный провал попыток построить демократию в регионе и предупредил об опасности религиозного радикализма: «Вы поймете, что управлять Ираком не так-то просто. Попробуйте поуправлять иракцами, не зная их языка, истории и арабского характера. Вы сгорите здесь — из-за летней жары и упрямства этого народа».

Саддам до последнего был убежден, что его светский режим являлся главным барьером на пути распространения ваххабизма и исламского экстремизма. Он искренне рассчитывал, что после событий 11 сентября 2001 года США осознают роль Багдада и объединят с ним усилия для борьбы с террористами, вместо того чтобы атаковать Ирак.

Раскрыл Никсон и детали того, как экс-президенту Ирака удавалось скрываться после падения столицы. В спецслужбах США предполагали наличие сложного сценария побега, однако все решило отсутствие лишнего шума. Саддам полностью сменил личную охрану, взял лишь нескольких проверенных сопровождающих и спокойно покинул столицу на обычной гражданской машине.

При этом подозрительность диктатора доходила до крайности — он не раскрывал планов даже ближайшим соратникам. Именно эта скрытность позволяла ему удерживать власть десятилетиями и защищала ближний круг от проникновения извне.

Также Хусейн жестко пресекал любые попытки переворота еще до их начала. Любые лица, вызвавшие минимальные подозрения в нелояльности, незамедлительно нейтрализовались с помощью развитого аппарата спецслужб. (israelinfo.co.il)