Магомед Даудов, ближайший соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова решил, что ему больше не стоит оставаться на должности спикера парламента российского региона. Об этом заявил глава республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах», — сказал Кадыров.

Политик также выразил уверенность, что Даудов сможет проявить свои способности руководителя в другой сфере. В заключение Кадыров поблагодарил его за годы службы на должности председателя чеченского парламента.