Вооруженные люди с автоматами, которым доверен отстрел атакующих Москву дронов, впервые появились на крыше мавзолея Ленина. На видео, опубликованном «ВЧК-ОГПУ» в пятницу, 23 октября, «охотник за дронами» стоит на мавзолее, с которого во времена СССР генеральные секретари встречали парады и марширующие колонны.

Также, согласно видео, вооруженные борцы с дронами появились на башнях Кремля, а на подъездах к нему разместили броневики мобильных огневых групп с зенитными пулеметами. Такую технику москвичи уже неоднократно фиксировали в центре столицы в дни крупных налетов украинских беспилотников, а также во время подготовки к празднованию 9 мая.

Столичный регион 23 октября пережил массированный налет украинских беспилотников. Атака парализовала воздушное сообщение в аэропортах московского авиаузла. Эвакуацию провели в высотке «IQ-квартал» в «Москва-Сити», где расположены офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга РФ, Росстандарта и других ведомств.

Ранее для обороны от украинских беспилотников, которые в этом году более сотни раз атаковали российские НПЗ, а также били по складам маркетплейсов, дата-центрам и оборонным производствам, в Москве и вокруг нее установили несколько дополнительных колец ПВО. Автовышки с военными для отстрела беспилотников появились возле «Москва-Сити», а на крышах офиса «Роснефти» и премиального ЖК «Дом в Сокольниках» подняли ЗРК «Панцирь».

По данным «Радио Свобода», с 2023 года вокруг Москвы было размещено более 100 систем ПВО. В 2025 году рядом со столицей дополнительно установили 43 вышки с комплексами «Панцирь-С1». Вероятные площадки для размещения комплексов ПВО С-400 заметили в парке «Москворецкий» в районе Кунцево, рядом со стадионом «Медик» на улице Павлова и недалеко от Инновационного научно-технологического центра МГУ, который курируется фондом «Иннопрактика» младшей дочери президента РФ Катерины Тихоновой. Кроме того, к резиденции Путина на Валдае в Новгородской области перебрасываются комплексы ПВО, где к марту 2026 года возвели 27 башен для размещения систем «Панцирь».

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий привлекать к специальным сборам граждан из мобилизационного людского резерва (БАРС) для защиты критически важных объектов. Затем такие отряды стали создаваться в регионах в основном для обороны нефтезаводов и компрессорных станций. В 2026 году за создание своих МОГиов принялись и крупные российские компании.

Резервистов привлекают к защите тыловых объектов через формат специальных сборов. Согласно заявлениям властей, бойцов мобильных групп не направляют для участия в боях за пределами страны. При этом такой категории военных за службу выплачивают крупные суммы, а также обещают дополнительные выплаты от Минобороны. (themoscowtimes.com)