96-летняя жительница США Лиллиан Дрониак стала звездой TikTok, собрав 15 миллионов подписчиков.

В своих видео пенсионерка рассказывает о повседневной жизни, свиданиях, вечеринках с подругами и дает советы об отношениях. Популярность приносит ей достаточно денег, чтобы самостоятельно оплачивать проживание в доме престарелых в штате Коннектикут, которое обходится более чем в 10 тысяч долларов в месяц, передает bild.de.

Недавно Дрониак даже пригрозили выселением из-за шумных вечеринок, которые она устраивает с подругами. На это пенсионерка ответила, что «никто не может запретить ей веселиться». В итоге с администрацией удалось договориться: вечеринки разрешили, но алкоголь в комнате запретили.

По информации BBC, пенсионерка зарабатывает на рекламных контрактах с крупными компаниями, включая производителей косметики. Часть доходов она также откладывает на образование правнука. Снимать и монтировать ролики ей иногда помогает внук, но идеи для видео она придумывает сама.

«Я всегда знала, что у меня есть все необходимое для славы. Просто не думала, что это случится после 90 лет», — рассказала Дрониак.