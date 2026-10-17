Бывают в истории сюжеты, которые никакой сатирик не придумает впопыхах, — их бережно готовит сама жизнь, перелистывая страницы старых фолиантов. Взять хотя бы Вагинара Пурада Дер-Казарянца, родившегося в Османской империи и завершившего свой земной путь в Ереване. Он прожил долгую, насыщенную жизнь, но в историю вошёл в том числе благодаря кулинарному труду с громким названием «Книга совершенной еды», изданному в 1926 году.

Казалось бы, что тут такого — ещё одна старинная поваренная книга с рецептами сытных супов и запечённого мяса? Однако главный сюрприз кроется в языковых и гастрономических особенностях этого фолианта. Книга написана на османско-турецком языке, но армянским алфавитом. В те времена подобные языковые гибриды не были редкостью в Османской империи, а «Книга совершенной еды» стала одной из нескольких подобных кулинарных книг. Для историка это настоящий клад, а для современного любителя искать «исконные корни» — повод задуматься.

Но самый ироничный секрет книги раскрывается на её пожелтевших страницах, где подробно описаны тонкости кулинарного мастерства. Полистав «Книгу совершенной еды», опытный гастроном обнаружит рецепты кебабов, восточных сладостей и наваристых бульонов. Автор собрал под одной обложкой блюда османской и ближневосточной кухни, которые были ему знакомы.

Представим, какой сюрприз ждёт исследователя, который открывает раритет 1926 года в надежде найти древние секретные рецепты из предгорий Арарата, а вместо этого читает на османско-турецком языке, записанном армянскими буквами, о том, как приготовить плов или сварить шербет.

История этой книги — готовый сюжет для сатирической комедии. Вагинар Пурад, сам того не ведая, оставил свидетельство того, насколько тесно переплетались быт и культура народов Ближнего Востока. Он хотел поделиться рецептами привычной еды с читателями, которые пользовались армянской письменностью, — и создал памятник повседневной жизни своего времени.

В книге нет попытки доказывать культурную исключительность или устанавливать границы между кухнями. Она показывает привычные блюда и кулинарные практики региона, где люди жили рядом, торговали и обменивались рецептами.

Гастрономическая культура Османской империи складывалась под влиянием разных народов и традиций. Поэтому границы между кухнями нередко были подвижными: похожие блюда готовили в разных местах, а рецепты передавались от семьи к семье. Книга Дер-Казарянца — один из памятников этой общей кулинарной истории.

Еда в повседневной жизни была прежде всего едой — вкусной, сытной и объединяющей. Сегодня же споры о происхождении долмы, кебаба и других блюд порой превращаются в споры о национальном первенстве. Старая поваренная книга напоминает, что кулинарные традиции редко укладываются в простые схемы и строгие границы.

История «Книги совершенной еды» показывает, как важно обращаться к первоисточникам, когда речь заходит о прошлом. Книга 1926 года — не политический манифест и не доказательство исключительности какой-либо кухни. Это исторический артефакт, который рассказывает о языке, письменности и еде своего времени.

Особенно примечательно сочетание османско-турецкой речи и армянского алфавита. В 1926 году автор не стремился доказать «чистоту языка» или подчеркнуть культурную исключительность. Он записал османско-турецкую речь буквами, знакомыми его читателям, и выпустил книгу. Получился языковой гибрид, который напоминает: в повседневной жизни понятный рецепт мог быть важнее идеологических споров.

Современные «хранители древних секретов» могут спорить о том, кому принадлежит тот или иной рецепт. Но кулинарная книга Дер-Казарянца показывает, что блюда и способы их приготовления распространялись вместе с людьми, торговлей и общением. Кулинария была практичным делом, а поваренная книга — способом поделиться знаниями о еде.

История этого издания оставляет простой урок: к бытовым традициям стоит относиться с любопытством и здравым смыслом. Можно долго спорить об уникальности каждого блюда, но старые рецепты напоминают, как много общего было у соседей за одним столом.

Так что, открывая очередную дискуссию о «тысячелетних национальных блюдах», стоит вспомнить Вагинара Пурада Дер-Казарянца. Он оставил после себя кулинарную книгу, которая и сегодня помогает увидеть, как переплетались языки и традиции региона.

Самое интересное в этой истории — не повод для насмешек над какой-либо культурой, а сам факт необычного сочетания языка и письменности. Книга рассказывает о мире, где люди могли говорить на одном языке, записывать его другим алфавитом и готовить блюда, знакомые жителям всего региона. Она напоминает: за громкими спорами о происхождении еды часто стоит общая история повседневной жизни.

Автор

Агиль Гахраманов