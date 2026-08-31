Пока в России готовятся к парламентским выборам, отдельные депутаты Госдумы предлагают стране вполне конкретную программу. Не экономический рост, не восстановление инфраструктуры, не решение проблем с бензином и пропавшими без вести. А ядерный удар по Украине.

30 августа 2026 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил буквально следующее: Россия «обязана» применить тактическое ядерное оружие против Украины, «чтобы враг понял, что он должен капитулировать». По его словам, «идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно! В случае необходимости мы его обязаны применять… Надо будет бить — будем бить. И это не обсуждается».

Это не оговорка и не частное мнение в кулуарах. Это публичная позиция депутата, который идёт на выборы. И таких «патриотов» вокруг власти немало. Их риторика сводится к простому алгоритму: чем хуже идёт война, тем громче надо грозить ядерной дубинкой. Чем больше людей устаёт от мобилизаций, потерь и разрухи — тем жёстче надо пугать «ответкой всему миру».

Разумный человек понимает элементарную вещь: Россия в одиночку объявила войну не Украине, а всей системе сдерживания, которая складывалась десятилетиями. Если кто-то всерьёз считает, что ядерный удар по Украине останется без ответа и не приведёт к эскалации с непредсказуемыми последствиями — он либо не понимает, о чём говорит, либо сознательно играет на повышение ставок чужими жизнями. В том числе жизнями тех, кого потом будут записывать в «пропавшие без вести».

Параллельно с этими заявлениями россияне продолжают штурмовать КПП «Верхний Ларс» и другие участки границы, в том числе с Казахстаном. Очереди, ночёвки в машинах, попытки уехать любой ценой. Это не туризм. Это реакция на реальность, в которой «победа» измеряется новыми угрозами, а не улучшением жизни. Когда депутаты, вроде Журавлева или других «ястребов» (включая тех, кого в народе уже давно окрестили «лакеями»), предлагают ядерный сценарий как «предвыборный манифест», люди голосуют ногами. И помогают им в этом не «враги народа», а сама логика происходящего.

Что реально лежит в основе этой «программы»?

Ядерные угрозы вместо стратегии. Дефицит бензина и разрушенная инфраструктура. Десятки тысяч пропавших без вести. Сотни тысяч (а по ряду оценок — до миллиона) погибших и искалеченных судеб. Продолжающийся исход тех, кто ещё может уехать.

Это и есть, по сути, предвыборный манифест части системных «патриотов». Не «Справедливой России» как партии, а того политического класса, который уже несколько лет торгует страхом, ненавистью и обещаниями «дожать любой ценой». Журавлев лишь наиболее прямолинейно сформулировал то, что другие говорят намёками или в более обтекаемой форме.

Ксенофобия, угрозы, обесценивание чужой (и своей) жизни — удобный инструмент. Он не требует ни компетентности, ни ответственности за последствия. Достаточно громко сказать «надо бить» и свалить всё на «врагов». А потом удивляться, почему на границах стоят километровые очереди, а внутри страны растёт число тех, кто больше не верит ни в «необсуждаемость», ни в «обязательность» ядерных ударов.

Выборы — это момент, когда общество хотя бы формально может сказать, готово ли оно дальше жить по сценарию, где депутаты всерьёз обсуждают ядерный удар как инструмент политики. Пока же картина выглядит так: одни угрожают миру ядерным оружием, другие — пытаются из этого мира уехать. И это, пожалуй, самый честный комментарий к нынешней «предвыборной кампании».

Агиль Гахраманов