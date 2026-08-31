Дональд Трамп заявил, что его страна ответит на иранскую атаку в Иордании.

«Мы нанесем им сильный удар», — заявил он в понедельник в интервью Fox News. Он имел в виду американские базы в Иордании, которые были атакованы прошлой ночью Корпусом стражей исламской революции баллистическими ракетами.

Ранее Трамп заявил, что санкции, введенные против Ирана, ставят страну в затруднительное положение. «Иран официально является несостоявшимся государством. Он мертв!» — написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. «У него нет флота, нет военно-воздушных сил, нет валюты, он не платит своим солдатам и полицейским, инфляция составляет 300%, а его руководство находится в полном хаосе и неспособно должным образом представлять страну».

Корпус стражей исламской революции атаковал базы Хусейн и Аль-Азрак в ответ на американскую атаку на остров Ларак. Ночные атаки произошли после месяца относительного затишья между сторонами.

По данным иранских военных, утром беспилотники также атаковали авиабазу Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах, где дислоцированы американские войска и вертолеты.

По данным Министерства иностранных дел ОАЭ, беспилотник был перехвачен над территориальными водами страны.

Иран также заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе.

Торги на фондовом рынке Дубая в понедельник привели к снижению котировок акций стран Персидского залива.

Цены на нефть поднялись на 3% на фоне ожиданий новой эскалации.

В интервью Трамп сообщил, что “иранцы хотят со мной встретиться”. (israelinfo.co.il)