Девять человек взяты под арест в связи с крушением у берегов Северного Кипра пассажирского судна FiloJet.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По его данным, среди арестованных — капитан судна и семь членов экипажа. При этом личность девятого арестованного пока не раскрывается.

«В настоящее время в спасательной операции участвуют катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда, находящиеся в районе инцидента. В порту развернут госпиталь, ждут машины скорой помощи, чтобы доставлять пострадавших в больницы», — сказал министр общественных работ и транспорта Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы в эфире телеканала TRT.

Он отметил также, что «пока рано говорить что-либо определенное относительно причин крушения». «Море было довольно неспокойное. Мы проведем расследование и выясним, как произошел инцидент», — добавил он.

На борту катамарана находились 267 человек. Президент ТРСК Туфан Эрхюрман сообщил о спасении 241 человека, гибели 8 пассажиров и продолжении поисков 18 пропавших без вести. Вечером в воскресенье турко-кипрские власти проинформировали посольство РФ в Никосии об отсутствии россиян среди погибших при крушении судна и среди обратившихся за медпомощью.

Само судно, по словам Арыклы, 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию в авторитетной компании. Согласно турецкой газете Sözcü, около семи лет назад судно FiloJet попало в аварию в Искендеруне, после чего некоторое время простояло на Кипре. Также около трех лет назад судно получило повреждения, из-за которых потребовался ремонт, сообщает портал Denızhaber.

По информации портала Haberdenizde, судно типа катамаран было изготовлен во Франции в 2000 году и зарегистрировано под именем Iris Jet. В 2003 году оно начало работать в ТРСК, где было зафрахтовано для перевозки пассажиров между Турцией и Северным Кипром. В том же году оно получило серьезные повреждения из-за столкновения с причалом и встало на ремонт. Однако спустя короткое время судно было арестовано из-за страхового спора и неспособности оператора выплатить долги своим сотрудникам и другим кредиторам. Оно стояло на приколе в турецком порту Ташуджу 4 года, пока не было продано с аукциона. (МК-Турция)