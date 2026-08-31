В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с Си Цзиньпином. Он надеется уговорить председателя КНР согласовать новый газопровод «Сила Сибири-2», от которого Кремль ждет 2-кратного роста поставок газа в Китай.

Газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще два года назад, снова включен в повестку, сообщил «Интерфаксу» помощник президента Юрий Ушаков.

«В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться», — сказал Ушаков, добавив, что помимо Си Путин проведет встречу с с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном, который с китайской стороны возглавляет межправительственную комиссию по энергетическому сотрудничеству. «Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества», — добавил Ушаков.

После начала войны в Украине Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023-го, в мае 2024-го, в сентябре 2025-го и в мае 2026-го. По итогам предпоследнего визита Путин объявил, что газопровод проектной мощностью 50 млрд кубометров газа в год согласован, подписан «юридически обязывающий меморандум», а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 млрд кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявления российского президента публично так и не подтвердила. «Сила Сибири-2» и газ не были упомянуты ни в одном из 42 подписанных двусторонних документов.

Несмотря на оптимистичные заявления Путина, Кремль и Пекин так и не договорились о главном — цене газа. По словам источников The Wall Street Journal WSJ, Китай требует ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому — около $50 за тысячу кубометров.

Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Сила Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку: в этом году она составляет $258,8 за тысячу кубометров — на 39% меньше, чем платят другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье ($420,2). В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР снизится до $223,9 за тысячу кубов, а скидка составит 34%.

Во время последнего визита Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва будет готова изменить ценовые условия, говорили источники WSJ. По их словам, чиновники Кремля «уперлись в стену», а Китай Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала его газовый импорт.

Как следует из заявлений Ушакова, «Сила Сибири-2» также может стать предметом переговоров на Восточном экономическом форуме, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке. Там пройдет пройдёт 8-й российско-китайский энергетический бизнес-форум, пояснил он.

По словам Ушакова, эта площадка используется для общения «деловых кругов» России и Китая, которые «занимаются, прежде всего, энергетическими вопросами». (themoscowtimes.com)