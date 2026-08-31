Результаты референдума в Исландии стали неприятным сюрпризом для руководства Евросоюза. Такое мнение выразил британский еженедельный журнал The Economist.

По его оценке, отказ Исландии возобновить переговоры о вступлении в ЕС нарушил привычную картину мира Брюсселя, в которой вступление в сообществе является желанной целью для всех европейских стран. Как указало издание, при голосовании исландцы принимали во внимание прежде всего экономические последствия от возможного присоединения к Евросоюзу, нежели геополитические моменты.

29 августа в Исландии прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. По последним данным телерадиокомпании RUV, против высказались более 52% участников. Противники вступления в ЕС указывали на риски подрыва суверенитета Исландии и появления ограничений на рыбную ловлю. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир сообщила, что нынешнее правительство не будет инициировать новые голосования о вступлении в ЕС.

Исландия впервые подала заявку на вступление в 2009 году. Однако в 2013 году скептически настроенное по отношению к ЕС правительство страны остановило процесс. Исландия уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.