Активность мозга во время глубокого сна может быть связана с более медленным прогрессированием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с исследователями из Университета Конкорди. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи наблюдали за 60 людьми старше 60 лет с недавно диагностированной легкой или умеренной болезнью Альцгеймера. В течение одной ночи ученые регистрировали активность мозга участников во время сна, а на следующее утро анализировали образцы спинномозговой жидкости. Затем за состоянием пациентов следили еще три года.

Особое внимание специалисты уделили двум типам электрической активности, характерным для глубокого сна без быстрых движений глаз: медленным колебаниям и сонным веретенам. Эти сигналы участвуют в обработке и закреплении воспоминаний и помогают координировать работу различных областей мозга.

Ученые обнаружили связь между уровнем орексина — нейромедиатора, регулирующего сон и бодрствование, — и дальнейшим течением болезни. Более высокая концентрация орексина в спинномозговой жидкости была связана с более выраженным ухудшением состояния в течение последующих трех лет.

«При этом у пациентов с более активными медленными колебаниями и сонными веретенами эта связь была слабее. Иными словами, более выраженная активность мозга во время глубокого сна могла частично ослаблять связь между высоким уровнем орексина и прогрессированием болезни», — объяснили ученые.

Исследователи предполагают, что качество глубокого сна может играть важную роль в поддержании работы мозга при болезни Альцгеймера. Ранее нарушения сна связывали с накоплением в мозге бета-амилоида и тау-белка — характерных признаков заболевания.