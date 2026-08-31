В Нью-Джерси США неизвестные угнали целую фуру пива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Это крупнейшая кража пенного в истории страны — пропало 50 тысяч банок весом около 18 тонн. Жертвой грабителей стал грузовик компании Pabst Blue Ribbon — его угнали в небольшом городе Монтклэр. Похитителей алкоголя сейчас активно ищет полиция, а PR-служба бренда уже назначила награду за любую зацепку и информацию об угонщиках», – говорится в публикации.

В соцсетях появился пост с ультиматумом: похитителям дается срок 18 дней и 44 минуты (отсылка к году основания компании — 1844) на добровольный возврат груза. Сейчас за развитием событий и работой полиции следят тысячи пользователей. Одни в шутку завидуют смелости похитителей, другие переживают, что пиво за это время нагрелось и потеряло вкус.