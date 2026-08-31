В первый день карнавала афро-карибской культуры в Лондоне в районе Ноттинг-Хилл правоохранительные органы задержали 169 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Скотленд-Ярда.

«Произведено 169 задержаний по обвинению в правонарушениях, в том числе за хранение наркотиков, хранение оружия, нападения (в том числе на работников экстренных служб) и сексуальные правонарушения», — указало ведомство.

По информации полиции, большинство нарушителей задержали непосредственно в пределах территории проведения мероприятия, еще 27 человек были задержаны на подходе к ней.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года. Крупнейший уличный фестиваль Европы каждый год посещают свыше одного миллиона британцев и туристов. В дни карнавала в столице Великобритании резко возрастает уровень преступности. В прошлом году за два дня полицейские задержали 528 человек, ножевые ранения получили четыре человека.

Карнавал в Ноттинг-Хилле завершится 31 августа.