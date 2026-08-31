Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.

«Остров Харк разносят на кусочки!!!» — написал американский лидер. На одном из опубликованных им коротких роликов наносятся ракетные удары по строениям на побережье, на втором — они горят и взрываются. Трамп не пояснил, почему опубликовал видео. Американские военные 30 августа не сообщали об ударах по этому острову.

Остров Харк расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Трамп в прошлом не исключал, что США могут попытаться захватить этот остров.

Портал Axios 30 августа сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил об обстреле военных объектов США на территории Иордании в ответ на удар американских сил по острову Ларак. Системы ПВО Иордании отразили иранскую атаку, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление представителя командования вооруженных сил королевства.