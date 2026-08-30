Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, впервые в своей истории отказался от традиционной пресс-конференции членов жюри. Официально организаторы мероприятия об этом пока не объявляли, но после многочисленных запросов к субботе, 29 августа, подтвердили это решение американскому изданию Deadline.

Как указывают журналисты, от пресс-конференции отказались в период, когда на крупных фестивалях «часто проходят напряженные пресс-конференции», на которых членам жюри и кинодеятелям задают вопросы о мировой политике, в частности, о войне между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. При этом представители Венецианского кинофестиваля в разговоре с Deadline отвергли утверждение о том, что пресс-конференцию отменили по этой причине, отметив, что это произошло из-за «несостыковок в расписании».

Полностью избежать политических тем на Венецианском кинофестивале не удастся. Например, одна из членов жюри — тунисский режиссер Каутер Бен Ханья, которая в прошлом году представляла на смотре фильм «Голос Хинд Раджаб». Картина, посвященная гибели пятилетней палестинской девочки в секторе Газа, получила гран-при жюри.

Кроме того, в программу кинофестиваля включены фильм «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского, вдохновленный жизнью советского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии по физике 1962 года Льва Ландау, а также документальная картина NAZA, посвященная палестино-израильскому конфликту. Она снята британскими режиссерами израильского происхождения Ювалем Абрахамом и Рэйчел Сзор.

Еще 28 августа один из основателей группы Pink Floyd, музыкант Роджер Уотерс, лауреат Нобелевской премии по литературе (2022) Анни Эрно, а также режиссеры Маттео Гарроне и Изабель Койшет стали одними из подписантов открытого письма, призывающего Венецианские биеннале и кинофестиваль предпринять «конкретные действия в поддержку Палестины».

В 2025 году председатель жюри Венецианского кинофестиваля, американец Александр Пэйн, на пресс-конференции признал, что «чувствует себя немного неподготовленным» к вопросам о ситуации в секторе Газа. «Я здесь, чтобы судить и говорить о кино. Уверен, мои политические взгляды совпадают со многими вашими», — отметил он тогда.

Похожая ситуация произошла и в феврале 2026 года на Берлинском кинофестивале, когда председатель жюри, немецкий режиссер Вим Вендерс, отвечая на пресс-конференции на вопрос о палестино-израильском конфликте, заявил, что кинематографистам «следует держаться подальше от политики». (DW)