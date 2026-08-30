Певица Селин Дион впервые за два года вышла в свет — её заметили в Париже. Фанаты встретили 58-летнюю артистку у отеля, она позировала в стильном образе.

Певица приступает к репетициям концертов. С 12 сентября по 17 октября запланировано 16 выступлений, передает euronews.com.

За две недели до первого концерта Селин Дион в Париже «дионмания» выходит на новый уровень. У роскошного отеля Royal Monceau на авеню Ош собралась толпа поклонников, чтобы встретить певицу.

В пятницу 28 августа Селин Дион прибыла в Париж, чтобы начать репетиции первой части своей исторической серии концертов. Ее график крайне плотный: с 12 сентября по 17 октября запланировано 16 выступлений.

В целом певица будет давать по три концерта в неделю: по средам, пятницам и субботам. Каждый соберет более 30 000 зрителей в зале, билеты уже распроданы. Еще десять концертов намечены на май 2027 года.

Поклонники заранее собрались, чтобы поприветствовать звезду. Стоит отметить, что, за исключением выступления на Олимпийских играх в Париже 2024 года, она не пела во Франции почти десять лет. В последний раз певица давала здесь серию концертов в 2017 году.

Тем не менее история любви между Селин Дион и Францией остается по-прежнему крепкой. В общей сложности 15 из ее 27 студийных альбомов записаны на французском языке. Так что неудивительно, что для своего большого возвращения на сцену она выбрала именно Париж.

Обращаясь к поклонникам, встречавшим ее у отеля, она сказала в микрофон BFM-TV: «Я всегда чувствовала вашу поддержку с первого дня, и эта история продолжается. Это действительно мой второй дом, я очень ценю, что вы здесь, спасибо вам огромное.»

В течение шести лет Селин делала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Звезда испытывает трудности с пением из-за редкого аутоиммунного заболевания нервной системы.