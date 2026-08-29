Военные из Турции и Сомали по итогам многодневной операции сумели вернуть контроль над захваченным пиратами судном MV Latuf, сообщает в субботу агентство EFE.

«Оказавшись под постоянным давлением наших сил, пираты были вынуждены покинуть судно. Военные полностью контролируют ситуацию на борту MV Latuf. Судно возобновило движение», — отметили в сомалийском министерстве обороны.

За время операции близ северных районов Сомали, которая заняла 10 дней, удалось уничтожить четыре катера и 14 пиратов. О потерях в рядах военнослужащих не сообщается.

EFE отмечает, что военные из обеих стран действовали в рамках заключенного ранее соглашения об оборонном сотрудничестве.

Грузовое судно, шедшее под флагом Камеруна, подверглось нападению 17 августа. На его борту находились десять человек: шесть граждан Индии, двое граждан Сербии и по одному гражданину Турции и Грузии. На борту находится груз с оружием. Предполагается, что оно предназначено для турецкого военного тренировочного центра в Могадишо.