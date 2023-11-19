Грузовое судно Galaxy Leader, которое ранее захватили в Красном море йеменские повстанцы, принадлежит Британии, а в данный момент оно сдано в аренду японской компании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля.

По данным издания, судно находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата оно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В офисе подчеркнули, что судно «угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы», и что этот инцидент является «очередным актом иранского терроризма».

***18:01

​​Израильские и саудовские СМИ сообщают о том, что йеменские хуситы захватили в Красном море израильское грузовое судно Galaxy Leader. На борту корабля 22 человека. 12 канал израильского ТВ сообщает, что среди экипажа нет израильтян.

На фоне сообщений о захвате корабля, представитель армии Йемена (подконтрольной хуситам) Яхья Сари сообщил, что в «ближайшие часы будет сделано важное заявление».

14 ноября лидер организации йеменских хуситов Ansar Allah аль-Хуси пригрозил Израилю нанесением ударов по израильским кораблям в Красном море.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о том, что на борту захваченного йеменскими хуситами израильского корабля — 52 человека. «Все они находятся под следствием, их национальность проверяется йеменскими спецслужбами». (АЗфронт)