Торговое судно, принадлежащее израильскому бизнесмену, подверглось атаке в Индийском океане. Это произошло в ночь с четверга на пятницу, за несколько часов до вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАСом. Сообщают, что судно вышло из Дубая в прошлый вторник с отключенной системой идентификации.

Источник в системе безопасности США сообщил агентству Associated Press, что корабль CMA CGM Symi​ принадлежащий израильскому миллиардеру Идану Оферу, шел под мальтийским флагом, когда подвергся атаке иранского дрона-камикадзе «Шахед-136». Источник не сообщил, на чем основан вывод, что нападение совершено Ираном. Такие дроны есть и у союзников Ирана йеменских хуситов, которые угрожали в последние недели нападениями на израильские суда.

В результате взрыва никто не пострадал, но судну был причинен ущерб.

Ранее проиранский ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил об атаке дрона и передал, что на борту вспыхнул пожар.

Агентство АР отмечает, что ни компания Идана Офера, ни ЦАХАЛ не стали комментировать инцидент. (israelinfo.co.il)