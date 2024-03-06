Американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализирующуюся на морской безопасности британскую компанию Ambre.

Отмечается, американский балкер ходил под флагом Барбадоса. Судно подверглось нападению, в результате чего получило повреждения. Сейчас экипаж пересаживают в спасательные шлюпки. К терпящему бедствие судну идет корабль ВМС Индии.

По данным агентства, нападение на американское судно произошло в 12:40 часов по бакинскому времени в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.