Индийский эсминец Kolkata провел операцию по освобождению судна Ruen, захваченного сомалийскими пиратами. Бандиты были вынуждены сдаться. Об этом сообщает пресс-служба ВМС республики в распространенном заявлении, передает ТАСС.

«В течение последних 40 часов корабль Kolkata успешно загнал в угол и сегодня вечером 16 марта принудил всех 35 пиратов сдаться и обеспечил безопасную эвакуацию 17 членов экипажа с пиратского судна без каких-либо ранений», — говорится в сообщении. Отмечается, что помощь в операции также оказывали индийский сторожевой корабль Subhadra и патрульный самолет P8I.

Балкер Ruen был захвачен сомалийскими пиратами 14 декабря 2023 года. На судне находился экипаж — граждане Анголы, Болгарии, и Мьянмы. Ранее пресс-служба ВМС Индии в X (ранее Twitter) сообщила, что захватившие судно лица планировали использовать его для совершения актов пиратства в открытом море.

Корабль ВМС Индии перехватил захваченное судно 15 марта, военные моряки призвали пиратов на борту немедленно сдаться и освободить всех гражданских лиц, которых те удерживают против их воли.