Бюро по борьбе с наркотиками и ВМС Индии в рамках совместной операции задержали контрабанду 3,3 т наркотиков, что стало одной из крупнейших перехваченных партий наркотических средств в стране за последние годы.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ВМС.

«ВМС Индии в совместной операции с Бюро по борьбе с наркотиками перехватили подозрительное судно, которое перевозило 3,3 т контрабанды (свыше 3 т гашиша, 158 кг метамфетамина и 25 кг морфина). Это крупнейшая за последние годы перехваченная партия наркотиков с точки зрения объема контрабандного товара», — говорится в сообщении ВМС.

Перехват произошел во вторник, при этом в сообщении не уточняется, в акватории какого моря было обнаружено судно. Операция была инициирована после того, как патрульный противолодочный самолет ВМС Индии Boeing P-8 Poseidon заметил подозрительное судно.

Экипаж передан правоохранительным органам, по некоторым данным, речь идет о пяти гражданах неназванного иностранного государства. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в $120 млн.