В Черном море у побережья Румынии после атаки беспилотника затонуло турецкое судно Royad Mammadov, которое перевозило зерно из Украины в Италию.

Как сообщает HotNews со ссылкой на МВД Румынии, два человека погибли, 11 членов экипажа спасены. Трое раненых моряков были эвакуированы вертолетом.

По данным издания Digi24, инцидент произошел 20 морских милях от побережья Румынии и в девяти морских милях от нефтедобывающей платформы Пескеруш. В компании OMV Petrom заявили, что платформа и персонал не пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что судно атаковали два российских беспилотника. По его словам, на борту находились граждане Азербайджана и Индии.

«Уже неоднократно Украина предлагала конкретные шаги для деэскалации и обеспечения безопасности в Черном море. Были и соответствующие предложения от третьих стран. Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания», – написал Зеленский.

Судно Royad Mammadov, построенное в 2006 году, шло под флагом Сент-Китс и Невис. Оно должно было прибыть в итальянский порт Равенна 12 октября. (svoboda.org)