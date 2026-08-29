Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал спекуляциями распространяемую в Армении информацию о том, что ограничения на ввоз некоторых видов сельскохозяйственных товаров в РФ являются политическими санкциями. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что подобные утверждения абсолютно не соответствуют действительности. По словам Галузина, российские надзорные органы предъявляют к импортируемой продукции стандартные требования фитосанитарной безопасности, о которых армянские поставщики хорошо осведомлены. Ключевыми условиями допуска товаров на рынок РФ остаются строгий контроль за содержанием пестицидов, прозрачность цепочек поставок и подтверждение того, что продукция произведена из местного сырья.

Как подчеркнул замглавы МИД, власти Армении ранее сами неоднократно подтверждали наличие объективных претензий к качеству экспортируемого продовольствия, поэтому попытки придать этим техническим вопросам политическую окраску являются попыткой манипуляции общественным мнением.

Россельхознадзор ввел ряд ограничений на импорт товаров из Армении. С конца мая текущего года был запрещен ввоз цветов, некоторых видов алкоголя, включая коньяки трех производителей, и минеральной воды.

Со 2 июня список запрещенных к поставке продуктов пополнили черешня, вишня, слива, абрикос, персик, нектарин и виноград. На следующий день ведомство объявило о временном эмбарго на импорт баклажанов, картофеля и сухофруктов. С 26 июня перечень ограничений был дополнен армянской рыбной продукцией.