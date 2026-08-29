Франция считает себя «свободным» союзником США и участвует в военных операциях тогда, когда это соответствует ее интересам. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

«Выясняется, что Франция — это свободный союзник. Союзная, страна, но не [следующая в фарватере США]. Это не новость», — заявил Лекорню в ответ на просьбу прокомментировать критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес Франции из-за отказа присоединиться к военной США и Израиля операции против Ирана.

По словам Лекорню, французская администрация придерживается стабильной политической линии в отношениях с Вашингтоном. Он привел в качестве примера аналогичный отказ Парижа принимать участие в войне США против Ирака в начале 2000-х.

«Никто не может, глядя на войну в Ираке в начале этого века и на военные операции, которые там проводились, удивляться тому, что Франция остается автономной и суверенной — как в своей оценке ситуации, так и в защите своих интересов, и в способах взаимодействия. Это, впрочем, не мешает ей, входя в коалицию, когда это необходимо, участвовать в военных операциях. Так было, например, во время первой войны в Персидском заливе», — заявил премьер.