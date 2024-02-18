Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с представителями армянской общины Мюнхена и соседних регионов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министр сначала коснулся результатов состоявшихся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встреч и обсуждений, а также встречи с президентом Азербайджана с участием канцлера Германии Олафа Шольца.

Никол Пашинян ответил на ряд вопросов присутствующих, которые касались стоящих перед Арменией вызовов, шагов по их преодолению и других тем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику, необходимо также диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

«Мы должны диверсифицировать нашу внешнюю политику. Также необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности и других сферах. Иного пути нет», — сказал Пашинян на встрече.

Пашинян также заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — заявил Пашинян.