Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не исходить из «апокалиптических сценариев» при обсуждении возможного повышения цены на российский газ.

«Армения стабильно развивается и продолжает стабильно развиваться. Когда будет необходимость в референдуме (об участии республики в ЕАЭС или в ЕС) — проведем референдум, необходимости не будет — не проведем. Когда возникнет необходимость регулировать цену — будем ее регулировать, необходимости не будет — не будем», — сказал Пашинян на брифинге после заседания правительства РА в четверг.

Он подчеркнул, что Армения и Россия договорились в Бишкеке провести «инвентаризацию армяно-российских отношений».

«Армяно-российские отношения многослойны, в них есть множество проблем, вопросов и возможностей. Процесс инвентаризации идет», — отметил Пашинян.