Вызов польского посла в Министерство иностранных дел Азербайджана и вручение ему ноты протеста стали не рядовым дипломатическим жестом, а прямой реакцией Баку на сюжет программы «Eastern Express» польского общественного вещателя TVP World от 26 августа. Азербайджанская сторона заявила, что в материале содержались предвзятые и необъективные утверждения в отношении страны и её руководства, а поведение ведущего носило провокационный характер. Баку также указал на распространение информации, искажающей действительность, в период, когда между Азербайджаном и Арменией продолжается процесс нормализации и мирного урегулирования.

Однако значение этой истории выходит далеко за рамки одного телевизионного сюжета. В последние годы Баку всё активнее рассматривает информационное пространство как самостоятельное направление внешней политики и национальной безопасности. Для государства, пережившего длительный конфликт, войну и масштабную трансформацию регионального баланса, вопрос международного восприятия становится не только имиджевым, но и политическим.

При этом здесь необходимо провести чёткую границу между критикой и фактическим искажением. Европейские журналисты имеют полное право задавать неудобные вопросы азербайджанским властям, критиковать решения Баку и давать собственные оценки его политике. Свобода прессы именно это и предполагает. Но свобода выражения мнения не освобождает журналистику от требований точности, проверки фактов и корректного представления контекста.

Это особенно важно в отношении тем, связанных с конфликтами и территориальными спорами. В подобных вопросах даже одна неточная формулировка способна закрепить у международной аудитории представление, не соответствующее сложившейся правовой и политической реальности. Поэтому требование Баку к иностранным СМИ соблюдать профессиональные стандарты само по себе нельзя рассматривать как попытку ограничить свободу прессы. Вопрос заключается в том, насколько последовательно эти стандарты применяются ко всем государствам.

Дипломатическая реакция на публичные заявления, которые государство считает затрагивающими его интересы, также не является уникальной практикой Азербайджана. В феврале 2026 года Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера после его публичных комментариев, которые Париж расценил как вмешательство во внутренние дела страны. Дипломатический спор между двумя союзниками не означал ограничения свободы слова — французская сторона использовала существующий дипломатический механизм для выражения официальной позиции.

В этом смысле и нота Баку Варшаве является прежде всего политическим сигналом. Она не означает закрытия TVP World или введения цензуры, но показывает, что азербайджанская сторона намерена реагировать на публикации, которые считает выходящими за рамки допустимой критики и способными нанести ущерб интересам государства.

Показательно, что аналогичная тенденция проявилась и в отношениях с Россией. 18 августа Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла Михаила Евдокимова в связи с провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в российском информационном пространстве. В частности, азербайджанская сторона указала на материалы, содержащие призывы к физическому насилию и вмешательству во внутренние дела страны.

Сравнивать эти два эпизода напрямую, конечно, нельзя: характер претензий и уровень потенциальной угрозы различаются. В российском случае речь шла в том числе о прямых угрозах и призывах к насилию, тогда как в случае с польским телеканалом — о содержании журналистского материала и его подаче. Но оба эпизода показывают изменение подхода Баку: информационная среда всё чаще рассматривается как пространство, в котором могут затрагиваться государственные интересы, а значит, она становится предметом не только публичной дискуссии, но и дипломатической реакции.

Эта тенденция приобретает особое значение на фоне изменений на Южном Кавказе. После 2020 года региональная политическая реальность изменилась коренным образом. В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахским регионом, после чего центральной задачей региональной дипломатии стала нормализация отношений между Баку и Ереваном. Параллельно обсуждаются вопросы делимитации границы, транспортных коммуникаций, экономической кооперации и региональной безопасности.

В такой ситуации информационная среда становится частью более широкого переговорного контекста. Отдельный телесюжет сам по себе не способен сорвать мирный процесс, однако систематическое распространение односторонних или фактически неточных интерпретаций может осложнять формирование доверия и создавать дополнительное пространство для политических манипуляций. Поэтому реакцию Баку логичнее рассматривать не как эмоциональную реакцию на критику, а как стремление контролировать потенциальные риски для собственной внешнеполитической позиции.

Есть и экономическое измерение этой проблемы. Азербайджан укрепляет роль важного энергетического и транспортного партнёра Европы. Через территорию страны проходит Южный газовый коридор, а Баку стремится расширять участие в маршрутах, связывающих Европу с Каспийским регионом и Центральной Азией. На этом фоне отношения с европейскими государствами приобретают всё более прагматичный характер.

Польша также является частью этой европейской системы связей с Азербайджаном. Поэтому информационные разногласия между Баку и Варшавой происходят на фоне более широкого экономического и политического взаимодействия. Один спорный сюжет не способен перечеркнуть существующие интересы, но он способен показать, насколько важным становится информационный фактор для двусторонних отношений.

В цифровую эпоху международная репутация государства непосредственно связана с его внешнеполитическими возможностями. От восприятия страны зависят инвестиционные решения, отношение потенциальных партнёров, привлекательность инфраструктурных проектов и поддержка дипломатических инициатив. Информация перестаёт быть исключительно сферой журналистики и становится частью политического капитала государства.

Именно поэтому Баку постепенно переходит от пассивного реагирования к более системной информационной дипломатии. Однако у такого подхода есть важное ограничение. Защита репутации не должна превращаться в требование исключительно позитивного освещения. Государство, которое требует точности от иностранных СМИ, должно быть готово принимать критические вопросы, предоставлять доступ к информации и отвечать на неудобные аргументы.

Иными словами, речь должна идти не о том, чтобы европейские медиа говорили об Азербайджане только хорошо, а о том, чтобы они говорили о нём точно. Это принципиально разные вещи. Первое предполагает попытку контролировать содержание публикаций. Второе — требование соблюдать профессиональные стандарты.

Здесь для Баку возникает и собственная зона ответственности. Если государство хочет, чтобы международная аудитория воспринимала его позицию как убедительную, одной дипломатической реакции на спорные материалы недостаточно. Необходима постоянная работа с иностранными журналистами, оперативное предоставление фактов, доступность официальной информации и готовность отвечать на сложные вопросы. В долгосрочной перспективе такая стратегия способна оказаться эффективнее, чем реакция уже после выхода каждого проблемного сюжета.

В этом смысле история с TVP World может стать показательной. Она демонстрирует, что Баку всё активнее воспринимает информационную политику как элемент внешнеполитической стратегии. Причём речь идёт не только о защите от критики, но и о способности самостоятельно формировать международную повестку, объяснять собственную позицию и не позволять внешним интерпретациям становиться единственным источником представления о стране.

Для отношений Азербайджана и Польши это особенно важно. Дипломатический конфликт вокруг отдельного материала не должен автоматически перерастать в более широкий политический спор. У Баку и Варшавы существуют взаимные экономические и стратегические интересы, а значит, обе стороны заинтересованы в том, чтобы локальный информационный конфликт оставался именно локальным.

В конечном счёте вопрос заключается не в том, сможет ли Азербайджан добиться одинакового отношения к себе со стороны всех европейских СМИ. Это невозможно, да и не является необходимой целью. Разные журналисты и редакции вправе иметь разные оценки. Но между различием взглядов и искажением фактов существует принципиальная граница.

Именно эту границу Баку сегодня пытается обозначить гораздо жёстче, чем раньше. Нота протеста в таком случае становится не инструментом борьбы с журналистикой, а способом заявить о позиции государства и обозначить последствия, которые оно видит в распространении спорных интерпретаций.

Новая информационная дипломатия Азербайджана, однако, будет эффективной только в том случае, если она будет сочетать твёрдую реакцию на фактические ошибки с собственной открытостью к критике. Международное влияние невозможно построить исключительно на протестах. Оно формируется тогда, когда государство способно одновременно защищать свою позицию, предоставлять проверяемые факты и вести диалог с теми, кто с ним не согласен.

Поэтому история с TVP World — это не только спор вокруг одного сюжета. Она отражает более глубокое изменение внешнеполитического поведения Азербайджана. Информационное пространство становится для Баку ещё одной площадкой, на которой защищаются национальные интересы, формируется международная репутация и идёт борьба за интерпретацию происходящих процессов.

В этом и заключается главный смысл нынешней реакции: Азербайджан больше не хочет быть исключительно объектом чужих информационных интерпретаций. Он стремится стать самостоятельным участником формирования собственного международного образа. И если эта политика будет опираться не только на дипломатические ноты, но и на открытый доступ к информации, аргументы и готовность к профессиональному диалогу, она может стать важным элементом новой внешнеполитической стратегии Баку.

Заур Нурмамедов