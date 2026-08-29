Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что нефтяная сделка с Венесуэлой позволит привлечь в нее около $100 млрд частных инвестиций. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в X.

Согласно изложенной им версии, договоренности позволят США «получить стабильные запасы нефти по низкой стоимости и снизить цены на бензин». «Что касается венесуэльцев, то эта сделка позволит привлечь порядка $100 млрд частных инвестиций, послужит поддержкой для тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и даст толчок восстановлению экономики Венесуэлы», — считает глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки, предусматривающей «переход под контроль США более чем 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы».