Стартап Илона Маска xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), привлек 6 млрд долларов в ходе основного раунда финансирования.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Эти средства будут использованы для вывода первых продуктов xAI на рынок, создания передовой инфраструктуры, а также ускорения процессов разработки и исследования новых технологических решений», — сообщила xAI.

Среди венчурных компаний, сделавших инвестиционные вложения в xAI, были названы Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и другие. В соцсети X Маск указал, что стоимость его ИИ-стартапа до привлечения внешнего капитала оценивалась в 18 млрд долларов.

xAI была создана в апреле прошлого года, в ноябре она представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов на рынке отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени. Стартап также ведет разработку чат-бота TruthGPT в качестве альтернативы предвзятому, как считает Маск, ChatGPT.