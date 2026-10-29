Священники Русской православной церкви (РПЦ) провели над Донбассом «воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца, сообщил военный отдел Московского патриархата. В частности, они облетели на армейском вертолете участки фронта, на которых воюет группировка «Запад». Речь идет о Купянском, а также Лиманском направлениях, где российская армия осенью впервые за долгое время потерпела крупное поражение. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), ее чистые территориальные потери за сентябрь и три недели октября составили 241 км². Российские силы лишились выступа близ Лимана и оказались под угрозой окружения в ходе наступления на Славянск.

В РПЦ заявили, что «бойцы на земле делают свою тяжелую работу, зная, что с ними молитвенный щит и покровительство святого русского воинства». Там также отметили, что «традиция осенять рубежи Отечества святынями уходит корнями в глубь веков». Видео облета сопровождается песней на стихи священника Георгия Дехтярева, в котором есть слова: «Мы молимся в небе над выжженной стынью, чтоб вера была нашей силой в войне» и «Пусть дроны и копья закроют зенит, но с нами творец, мы стеною стоим».

Вооруженные силы Украины в середине октября заявили об освобождении 277 км² и 16 населенных пунктов в Донбассе в рамках операции «Вивальди», которая стала самым масштабным контрнаступлением с 2022 года. Третий армейский корпус ВСУ постепенно вытесняет российские войска к северу от Славянска — одного из двух главных бастионов так называемого «пояса крепостей» Украины, обеспечивающего оборону на востоке страны.

Группировка «Запад» «потерпела значительное поражение в этом году», писал в конце сентября OSINT-аналитик Клеман Молен. «Украинцы близки к тому, чтобы обезопасить Славянск… и отодвинуть линию фронта. А Лиман, который представляет из себя ключ к северу Донбасса, теперь хорошо защищен и снабжается», — отмечал он.

22 октября бригада ВСУ «Хартия» сообщила о продвижении на 15 км в тыл российской группировки под Купянском в результате операции «Велес», в ходе которой украинские военные использовали подземные трубопроводы.

В сентябре РПЦ начала возить по фронту мощи Московского великого князя Дмитрия Донского, об обретении которых было официально объявлено месяцем ранее. В том числе ковчег доставили в храм на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в самопровозглашенной «ДНР». В РПЦ тогда призвали молиться «об укреплении нашего Отечества, о даровании мужества, духовной стойкости и Божией помощи нашему христолюбивому воинству». Позже z-каналы сообщили, что российские военные потеряли часть мощей Дмитрия Донского во время отступления в районе Лимана. (themoscowtimes.com)