В ночь на 1 января в центре Москвы прошли облавы на мигрантов — во время праздничных гуляний полицейские отлавливали иностранцев из ближнего зарубежья и увозили их в автозаках под предлогом «поиска правонарушений в базе», сообщает телеграм-канал Sota. Сколько всего было задержано человек, неизвестно.

То же самое происходило в центре Санкт-Петербурга — возле станции метро «Гостиный двор». Полицейские забирали в автобусы мигрантов, в том числе с детьми. По данным издания «Бумага», правоохранители подогнали десять автобусов для задержанных, которые могли вместить более 250 человек. Также полицейские проверяли документы у иностранцев на самой станции метро и просили мигрантов подняться на улицу.

Помимо этого, задержания проходили у станции метро «Адмиралтейская», но они не были такими массовыми, как у «Гостиного двора». «От станции [„Адмиралтейская»] уехало как минимум два автобуса с задержанными мигрантами», — отметила «Бумага».

По данным «Фонтанки», в отделы полиции из центра Петербурга было доставлено около 3 тыс. мигрантов. Более 600 из них находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.

В прошлую новогоднюю ночь в Москве и Петербурге также проходили массовые облавы на мигрантов. В столице, по данным правозащитницы Валентины Чупик, задержали не менее 350 человек. В Петербурге же было задержано почти две тысячи человек, писала «Фонтанка».

Облавы на приезжих во время новогодних праздников происходят в России каждый год, отмечала Чупик. При этом с начала лета 2023 года российские силовики получили указание проводить рейды в поисках мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, чтобы отправлять их в военкоматы для постановки на воинский учет.

Рейды проходили на Китайском рынке в Челябинске, на Хилокском рынке в Новосибирске, на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Чувашии, а также в мечетях Подмосковья и на складах Wildberries.

В Москве сотрудникам патрульно-постовой службы полиции поручили на улицах искать не состоящих на воинском учете граждан. Для этого они должны проверять соответствующую отметку в паспорте. Если такой отметки не окажется, гражданина приказано задержать и доставить в отдел полиции.

Участковый должен будет переписать данные задержанного и отправить их в военкомат по месту жительства, чтобы сотрудники комиссариата поставили человека на учет. При этом задержанному также выдадут направление в военкомат. Основной упор полицейским рекомендовали делать на тех, кто недавно получил российское гражданство. (moscowtimes.ru)