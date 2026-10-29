Бывший министр труда Испании Фатима Баньес погибла при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщила Испанская конфедерация деловых организаций (CEOE) на своем сайте.

«CEOE выражает глубочайшую скорбь в связи со смертью председателя фонда CEOE Фатимы Баньес в результате железнодорожной аварии, произошедшей в эту среду в провинции Толедо», — говорится в сообщении.

О смерти Баньес накануне сообщила газета ABC. По данным издания, 59-летняя экс-министр находилась в одном из составов, столкнувшихся в Испании.

В Испании утром 28 октября столкнулись два поезда. Следовавший из Мадрида в Севилью поезд AVE компании Renfe врезался в остановившийся на пути состав частного перевозчика Iryo, после чего несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. Движение остановлено, власти выясняют причину трагедии.