Минобороны Турции сообщило о гибели пятерых военнослужащих в результате столкновения с боевиками в Северном Ираке.

«12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции «Коготь — замок» [Северный Ирак]. Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу. По предварительным данным, в ходе боя нейтрализованы 12 террористов. Операции в регионе продолжаются», — заявило министерство на своей странице в X (ранее Twitter).

Турция начала очередную трансграничную операцию «Коготь — замок» на севере Ирака в 2022 году. В ее цели входит очистка региона от базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.