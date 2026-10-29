Стоимость дизеля в США поднялась на 7 центов после того, как президент Дональд Трамп 9 октября договорился с Владимиром Путиным о поставках в Соединенные Штаты этого топлива из России. На тот момент галлон (около 3,8 литра) дизеля стоил $6,28, к концу октября цена поднялась до $6,35, подчеркивает The Wall Street Journal.

После сделки с Путиным Трамп озвучил обещания российской стороны: поставка 300 тысяч тонн дизеля на мировой рынок сразу, еще 500 тысяч тонн — в ноябре и 1 млн тонн — «сразу после этого». Эти числа изначально выглядели скромными в контексте мирового рынка, который ежесуточно потребляет около 4 млн тонн дизеля.

Кроме того, вызывает сомнения, насколько Москва реально готова обеспечить заявленные объемы. «Возможно, [Россия] не сможет экспортировать обещанное количество дизельного топлива из-за плохого состояния своих нефтеперерабатывающих заводов и экспортных ограничений», — предполагает WSJ.

Российское руководство еще 21 октября объявило об отправке в США танкера с первой партией дизеля — всего 40 тысячами тонн. По состоянию на 28 октября судно Agioi Fanendes находится возле Великобритании, и, как фиксируют сервисы отслеживания морских перевозок, у него обозначена лишь дата окончания рейса (9 ноября), но не его конкретная финальная точка. Возможно, из-за международных санкций против российских нефтепродуктов танкеру под мальтийским флагом не дадут войти в американские порты и морякам придется разгружаться на Кубе, пишет портал Oilprice.

Внутри США «дизельная сделка» Трампа изначально вызвала негативную реакцию. Сразу после ее заключения стало известно о беспрецедентном падении рейтингов действующего президента, в том числе среди консервативного электората. Один из старейших членов Конгресса США, республиканец Митч Макконнелл расценил соглашение с Путиным со стороны Трампа как «потакание», после которого тот превратился в «морального банкрота».

Демократ Джейми Раскин из Комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства напомнил, что договоренности Трампа с Путиным не отменяют уже введенного в Штатах санкционного законодательства. Следовательно, любой американский покупатель российского дизеля может понести наказание вплоть до 20 лет реального тюремного срока. (themoscowtimes.com)