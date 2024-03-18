Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла 85,64 доллара за баррель.

Как сообщает «Интерфакс», это на 0,3 доллара (0,35%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

В пятницу эти контракты подешевели на 0,08 доллара (0,1%) — до 85,34 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром повысились на 0,35 доллара (0,43%) — до 81,39 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на 0,22 доллара (0,3%), составив 81,04 доллара за баррель.

Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырье подорожало примерно на 4%.

Новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель повлияла на рост цен.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки — до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.