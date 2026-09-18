Средняя цена на дизельное топливо во Франции превысила €2,39 за литр, побив предыдущий рекорд, установленный в апреле 2026 года. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на подсчеты агентства AFP цен на более чем 9 тыс. заправках по всей стране.

Согласно данным, средняя цена несильно превысила предыдущий максимальный показатель. В апреле 2026 года дизельное топливо торговалось чуть больше €2,38 за литр. При этом цена за литр самого популярного во Франции бензина SP95-E10 достигла €2,17 евро. Как пишет издание, он уже более 10 дней торгуется выше своего пика, установленного 14 июня 2022 года, тогда SP95-E10 продавался по €2,11 за литр.

Высокие цены на топливо во Франции провоцируют рост протестов в стране. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству мобилизовать все ресурсы, чтобы обеспечить страну топливом и сдержать рост цен.