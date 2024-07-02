Мало кто мониторит новости в выходные, и большинство узнало о произошедших переменах только в понедельник утром. Оказалось, что с 1 июля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Для многих это стало сюрпризом. А вот о том, что с июля вырастут цены на бензин марки AI-92, а также дизельное топливо, ходили разговоры уже в 20-х числах июня. Но аналитики были уверены, что сие произойдет не раньше Нового года. Однако, это свершилось. Стоимость литра бензина марки AI-92 выросла с 1 до 1,10 маната, а дизель подорожал с 0,80 до 1 маната. Бензин марки AI-95 местного производства с 15 июля 2024 года, напротив, снизится на 0,4 маната. Так чем продиктованы эти меры и к чему они приведут? На вопросы # ответили отечественные эксперты.

Регулирование цен на бензин и дизель, как отмечают некоторые специалисты, во многом связано с тем, что предприятия, которые их производят, были реконструированы, и это стоило немалых средств. Сейчас им важно компенсировать понесенные расходы. Кроме того, если раньше топливо, производившееся в нашей стране, соответствовало только стандарту Евро-2, то сейчас оно выпускается по стандарту Евро-5.

По словам экономиста Асимана Гулиева, низкокачественное топливо отрицательно действует на окружающую среду и конкретно на здоровье населения.

«Повышение его качества изменит ситуацию к лучшему в экологическом плане. К тому же, уменьшится объем потребляемого автомобилями горючего. Топливо будет более экологичным, и мы сможем также экспортировать его в другие страны, что приведет к повышению доходов нашей республики», – сказал он.

Экономист подчеркнул, что население также стремятся стимулировать к переходу на электромобили и гибридные автомобили, как наиболее дружелюбные к окружающей среде.

«По поводу оптимизации стоимости проезда могу сказать, что если рост цен не опережает рост доходов, то это не должно привести к каким-то негативным последствиям. И, вероятно, он будет учитываться при повышении минимальной зарплаты. Но сейчас некоторым гражданам приходится ежедневно менять наземный и подземный общественный транспорт по несколько раз в день. И на это уходит немало средств. До сих пор нет многих прямых длинных маршрутов, и это необходимо исправить», – поделился А.Гулиев.

По словам эксперта-экономиста Рауфа Гараева, повышение цен на проезд в транспорте и на дизельное топливо составило 25%, на бензин – 10%, и это свидетельствует о том, что реальная инфляция в стране выше заявленной пятипроцентной.

«Затрудняюсь сказать, с чем связано то, что повышение произошло именно сейчас, так как не было никаких обсуждений по этому поводу и мнения экспертов не спрашивали. Многие считали, что это случится после того, как повысится минимальная заработная плата, что в какой-то мере компенсировало бы данное решение. Но ведь зарплату пока не повысили, а стоимость топлива и проезда уже подняли. Интересно еще и то, что об этом решении стало известно не в рабочий день, а вечером, в выходной», – считает он.

Экономист отметил, что повышение цен на дизель в первую очередь отразится на сельском хозяйстве и приведет к росту стоимости аграрной продукции.

Он прокомментировал сообщение Тарифного совета, в котором говорится о том, что со стороны соответствующих международных организаций и общественности усиливаются призывы к защите окружающей среды, сокращению выбросов транспорта и продвижению более чистых видов транспорта. Было указано, что рост себестоимости дизельного топлива и бензина марки AI-92, произведенных в Азербайджане в полном соответствии со стандартом Евро-5, обусловливает необходимость повышения отпускных цен на эту продукцию.

По его словам, заботиться об экологии, конечно, очень важно. Но тогда в первую очередь нужно предоставлять больше льгот для покупки электромобилей, чтобы они стали доступны населению. Но тут есть еще одна проблема – отсутствие нужной для них инфраструктуры.

На его взгляд, рост цен на топливо ничем не обусловлен с экономической точки зрения: «Мы производим свое топливо и в этом плане не зависим от импорта. На бензин марки AI-95 цена снизится, но он используется на дорогих автомобилях, а значит, это коснется преимущественно людей состоятельных. Большинство же граждан используют бензин марки AI- 92, и как раз им придется теперь тратить больше средств. Многие сферы экономики связаны между собой, потому решение, принятое в одной из них, окажет воздействие на другие отрасли».

Он подчеркнул, что автобусы в нашей стране ездят на дизеле и AI-92, а значит, повышение затронет и транспортную сферу, но это компенсируется повышением стоимости проезда.

«Нередко можно услышать о том, что повышение стоимости проезда приведет к улучшению качества услуг в сфере общественного транспорта. Об этом говорили и при принятии такого решения в прошлом году, но разве что-то изменилось? Например, на протяжении многих лет говорилось о внедрении интеллектуальной системы управления транспортом. Тогда на бакинских автобусных остановках были установлены экраны, по которым граждане могли бы отслеживать, когда прибудет их автобус. Но работали они очень непродолжительное время, а потом просто бесполезно простаивали», – напомнил эксперт.

Р.Гараев отметил, что между государственными органами нет скоординированности, что замедляет многие процессы. Экономист предположил, что далее может произойти повышение тарифов на коммунальные услуги, но даже если оно будет принято неожиданно, это уже не многих удивит.