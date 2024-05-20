В скором времени система минимальной оплаты труда может измениться – с ежемесячной на почасовую. Как это отразится на жизни работников – улучшит или осложнит? Такие изменения отражены в дорожной карте на 2024 год по внедрению улучшений и коммуникаций в соответствующей области, основанной на отчете Business Ready Группы Всемирного банка. Министерство труда и социальной защиты должно будет до 1 июля этого года подготовить и представить соответствующие предложения по осуществлению такой замены.

Эта новость насторожила, если не сказать, встревожила, многих граждан и их можно понять. Такие предложения не редки на территории бывшего советского пространства, мол, на Западе так, значит, и у нас так должно быть. Действительно, есть немало стран, где МРОТ рассчитывают по часам, но при этом не учитывается разница между нашим рынком труда и западным.

Специалисты отмечают, что такая форма оплаты больше подходит для сотрудников с гибким графиком или неполной занятостью, тем, кто занят на нескольких работах одновременно, задействован на краткосрочной работе. Для других это способно все усложнить, ведь работодатель может решить, что они будут справляться с тем же объемом работы, что и раньше, в более сжатые сроки.

Сейчас в нашей стране в качестве критерия взята ежемесячная минимальная зарплата, составляющая на сегодняшний день 345 манатов. При этом готовятся предложения по повышению «минималки», которые должны быть представлены к началу ноября. Но что до этого времени произойдет с механизмом оплаты труда, непонятно.

Пока эксперты могут только предполагать приблизительный сценарий внедрения новой формы, делая свои прогнозы. Так, эксперт-экономист Рауф Гараев заявил #, что есть информация о пилотном проекте в связи с возможным изменением формы оплаты труда. Но пока неизвестно, решат ли в итоге перейти на нее повсеместно.

«Например, в США минимальная зарплата определяется по часам. При этом в разных штатах она разная – в одном, например, 16 долларов, а в другом – 25. А как это будет учитываться в Азербайджане? Будет ли единая тарифная сетка для всей страны или она будет разной для разных экономических регионов? Скорее всего, второе, учитывая небольшие размеры нашей страны. Такая форма оплаты труда будет наиболее выгодна тем, кто должен целый день находиться на рабочем месте, но при этом реально работает только несколько часов, например, это водители руководящих лиц», – отметил он.

По словам экономиста, и сейчас в некоторых компаниях внедрено что-то подобное, и есть профессии, где оплата зависит от количества рабочих часов, так что это не что-то кардинально новое.

«Собственно, в законе рабочие отношения строятся, исходя из количества часов. Так, по закону нельзя работать более 8 часов в день и более 40 часов в неделю. Но, переходя на новую систему, надо будет прописать множество моментов, в частности, по какому тарифу и сколько часов будет оплачиваться в нерабочие праздничные дни. Кроме того, наконец, придется законодательно закрепить в трудовом законодательстве дистанционную занятость. Этот вопрос обсуждали несколько лет назад, но безрезультатно, а ведь после пандемии стало больше работающих удаленно», – сказал Гараев.

По его мнению, отменять ежемесячную минимальную зарплату не нужно, стоит просто ввести наряду с ней и почасовую.

«В Европе есть и почасовая и ежемесячная зарплата, а значит работник может выбрать тот вариант, который для него более удобен. Думаю, что это оптимальное решение. Если большая часть граждан предпочтет почасовой тариф, сегодняшняя форма оплаты труда сама по себе сойдет на нет. Сейчас если поделить минимальную зарплату на часы, то минимальная оплата за час работы составляет примерно 2 маната. А вот минимальную почасовую оплату стоило бы сделать выше, скажем, 3-5 маната, чтобы мотивировать работников выбирать именно ее», – поделился мнением экономист.

Председатель Объединения независимых профсоюзов Фуад Алиев в свою очередь отметил, что, если такое решение будет принято, то, скорее всего, чтобы подогнать систему оплаты труда под мировые стандарты.

«В США, например, она успешно работает и в зависимости от работы размер почасовой оплаты значительно отличается. Но в нашей стране при внедрении этой системы многие граждане могут проиграть. Работодатель, воспользовавшись этим, вместо полного рабочего дня, то есть 8 часов, может решить, что работнику стоит выходить на работу только на полдня. Чтобы работники не были ущемлены в правах, нужно будет увеличить почасовой МРОТ и довести его, если не до мировых стандартов, то хотя бы приблизиться к ним. В таком случае, работая каждый день даже меньшее количество часов, человек сможет содержать себя и свою семью», – сказал он.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, некоторые считают, что на почасовой оплате можно будет заработать намного больше за счет работы сверхурочно, но число часов допустимой переработки строго ограничено законом. Он убежден, что, если будет решено перейти на новую модель, каждая отрасль должна дать свои, экономически обоснованные, предложения, способные привести к улучшению социально-экономического положения работников. Дж.Исмаилов подчеркнул, что сначала все должно быть тщательно продумано.

Как видно из слов экспертов, внедрение минимальной почасовой оплаты может привести к положительным результатам, только если час работы будет оцениваться существенно выше, чем сейчас. Но насколько это выполнимо на сегодняшний день?