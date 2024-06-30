На нефтеперерабатывающем заводе SOCAR имени Гейдара Алиева начинается производство автомобильного бензина марки АИ-95, отвечающего стандарту Евро-5.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Завершаются работы по первичному этапу реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева с целью доведения продукции, производимой на перерабатывающем комплексе SOCAR, до стандартов Евро-5.

Завершены работы по строительству дизельных и бензиновых производственных установок проекта, сдан в эксплуатацию ряд общезаводских хозяйственных установок, технологических установок. В результате проделанной работы топливо марок АИ-92 и АИ-95, производимые на НПЗ, уже доведены до стандартов Евро-5.

Таким образом, с 2014 года до настоящего времени внутренний спрос на автомобильный бензин марки АИ-95, обеспечиваемый за счет импорта по международным ценам, будет обеспечиваться за счет внутреннего производства.

Стоимость 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 отечественного производства, соответствующего показателям качества Евро-5, с 15 июля 2024 года составит 1,60 маната, снизившись на 40 копеек в соответствии с конъюнктурой рынка.

При этом бензин AI-92 в Азербайджане стал стоить 1 манат 10 гяпиков (раньше стоил 1 манат), а дизельное топливо подорожало с 0,8 маната до 1 маната.